Московские суды снова перешли на ограниченный режим работы из-за коронавируса

В Москве изменили режим работы судов из-за ситуации с COVID-19. Все имеющиеся дела будут рассматривать без ограничений, но в здание пустят только участников разбирательств. Так они смогут реализовать свои права на судебную защиту.

Режим работы поменялся в Московском городском суде, районных и мировых судах города. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен. Документы можно будет подать по почте или через личный кабинет Единого информационного портала судов общей юрисдикции города Москвы. Последнее актуально для материалов, которые нужно передать в районные суды и Мосгорсуд. Если речь идет о подаче обращений непроцессуального характера, то в таком случае можно воспользоваться сервисом электронной приемной.

В суды пока перестанут пускать тех, кто не является непосредственным участником процесса, в том числе и представителей средств массовой информации. Войти в здание можно будет только при наличии масок, респираторов и перчаток. На входе посетителю измерят температуру, а в самом помещении будет необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«Все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии расписанием», — подчеркнули в Мосгорсуде.

При улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки предпринятые меры могут быть полностью или частично отменены. Информация об этом появится дополнительно.