Московские студенты вернутся к очному обучению 8 февраля. Им разблокируют транспортные карты

«С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования», — сказано в сообщении на сайте мэрии Москвы.

В конце января Собянин объявил о послаблении ограничительных мер в городе из-за уменьшения числа случаев заболевания COVID-19. К круглосуточной работе вернулись рестораны, бары, кафе. Также перестало действовать требование о переходе 30% сотрудников московских компаний на удаленную работу. Теперь по решению руководства они могут вернуться в офисы.

Ранее были частично отменены ограничения на работу музеев, библиотек и других связанных с культурой учреждений. Театрам и кинозалам разрешили повысить наполняемость до 50%.

За последние сутки в российской столице подтверждено еще 2032 новых случая коронавируса. Уже больше недели количество заразившихся не превышает в Москве трех тысяч. При этом число выздоровевших оказывается стабильно выше количества заболевших.