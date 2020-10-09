Московские строители стали больше шуметь по ночам из-за коронавируса

Весной из-за введенных ограничений стройки останавливались, и сейчас застройщики наверстывают упущенное, рассказал изданию сотрудник одной из девелоперских компаний.

«Застройщики действительно зачастую нарушают закон», — согласна управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

В следующем году, отметила она, строителей вновь начнут штрафовать за срыв сроков ввода объектов. В 2020 году застройщиков освободили от этих штрафов из-за пандемии коронавируса.

За превышение допустимого уровня шума строительную компанию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Однако, как отметила Литинецкая, контроль за работами не ведется ежедневно.

Кроме того, власти реагируют на жалобы медленно, рассказали страдающие от шума москвичи. «С момента первого обращения прошло 2,5 месяца, но застройщик как шумел ночью, так и шумит», — сообщила жительница Войковского района, в котором возводят ЖК «Балтийский».