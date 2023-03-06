Общество 06 марта 2023, 09:24 Московские строители восстановят библиотеку имени Крупской в Донецке Хоценко: строители из Москвы восстановят пострадавшую из-за ВСУ библиотеку в Донецке Telegram

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Разрушенную ударами ВСУ крышу библиотеки имени Надежды Крупской в Донецке восстановят строители из Москвы. Они уже начали свою работу. Об этом сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Московские строители приступили к восстановлению крыши библиотеки имени Надежды Крупской, которая была разрушена после прямого попадания украинского снаряда», — написал он.

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По его словам, кровлю нужно успеть отремонтировать до начала весенних дождей. После этого под контролем архитектора специалисты начнут восстанавливать фасадную кладку.

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Утром 6 марта украинские силы вновь обстреляли Донецкую Народную Республику. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что атака велась из населенного пункта Ласточкино по Донецку. Националисты выпустили по городу три снаряда калибра 155 миллиметров.