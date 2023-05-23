Общество 23 мая 2023, 11:15 Московские специалисты приступили к благоустройству будущей станции «Поклонная» МЦД-4 Заммэра Москвы Бирюков: территорию около будущей станции «Поклонная» МЦД-4 благоустроят Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты приступили к благоустройству территорию возле будущей станции «Поклонная» Московского центрального диаметра (МЦД-4). Работы пройдут на улицах 1812 года и Генерала Ермолова, участке Поклонной улицы, от дома № 4 до дома № 17, в Проектируемом проезде № 1138, во 2-м Мосфильмовском переулке, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача, которая стоит перед специалистами, — создание удобных пешеходных маршрутов к новой станции от жилой застройки. Также они оборудуют комфортные места для отдыха и прогулок, приведут в порядок участок возле реки Сетуни. Всю территорию озеленят», — рассказал он.

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В рамках благоустройства рабочие рядом со станцией метро установят опоры контрастного освещения для безопасности пешеходов, а для водителей сделают удобные парковки.

Обновят и сквер возле дома № 2, корпуса 2, на улице 1812 года. Его украсят парковые качели, альпийские горки и клумбы.

Основные работы планируют завершить до конца этого года.

Ранее Петр Бирюков рассказал о благоустройстве территории возле станции метро «Лианозово».