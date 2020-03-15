Московские спасатели провели соревнования по вызволению людей при ДТП

В подмосковной деревне Апарники прошли соревнования по ликвидации ДТП среди подразделений Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) столицы. С 10 по 13 марта полторы сотни сотрудников отрабатывали навыки спасения людей во время сложных аварий, сообщили «360» в организации.

На учебно-тренировочном полигоне воссоздали ДТП, которое произошло прошлой осенью на Киевском шоссе. Тогда легковушка на большой скорости врезалась в бетонный блок и, перелетев через него, столкнулась с автомобилем, который ехал по встречке. В результате в машинах оказались заблокированы два человека с различными травмами.

«При ликвидации ДТП дорога каждая минута, так как речь идет о жизни людей. Кроме того, возможно загорание автомобиля, поэтому наши пожарные и спасатели должны уметь оперативно работать в самых сложных ситуациях по деблокации пострадавших на дороге», — рассказал начальник аварийно-спасательной службы ПСЦ Александр Квитка.

За время соревнований 31 команда пожарных и спасателей повысила свое мастерство. Теперь победитель выступит на городских состязаниях, которые запланированы на апрель.