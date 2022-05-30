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    30 мая 2022, 14:45

    Московские спасатели помогли освободиться застрявшему в собственном гнезде дрозду

    Оксана Лавнюженко

    В Москве спасателям пришлось доставать из гнезда маленького дрозда, запутавшегося в нейлоновой нити. Случай с птицей произошел 26 мая недалеко от семиэтажного дома. Об этом написал сайт kp.ru.

    Московские спасатели помогли освободиться застрявшему в собственном гнезде дрозду

    «Птенец запутался в нейлоновой нити, так как в городе птицы частенько используют ее как строительный материал», — рассказал руководивший операцией спасатель Николай Голубев.

    Местные жители, заметившие птицу, решили обратиться за помощью.

    Прибывшие на указанное место сотрудники «СпасРезерва» с помощью альпинистского снаряжения поднялись на дерево, перерезали нить и вызволили птенца. Взрослые дрозды все это время были рядом и внимательно наблюдали за действиями людей.

    После спасения маленький птенец был доставлен в центр реабилитации диких птиц «Воронье гнездо», поскольку он повредил лапу. После того, как дрозд поправится, его передадут родителям.