Московские спасатели подключились к челленджу от Little Big в честь 1 апреля
Чтобы поднять настроение всем россиянам сотрудники ГКУ «Московский авиационный центр» записали видео для Uno-челленджа группы Little Big.
Участие в записи ролика приняла талисман московских спасателей такса Маруся. Остальные участники съемки заявили, что позитивный настрой и хорошее настроение всегда помогают в самых сложных ситуациях.
«1 апреля стоит улыбнуться друг другу! Укрепим свой иммунитет хорошим настроением! Все будет хорошо», — говорится в сообщении московских спасателей. Закончили свое послание они уже традиционной фразой: «Мы работаем для вас, а вы оставайтесь дома».
С песней Uno группа Little Big хотела представить Россию на музыкальном конкурсе Евровидение. Но начавшаяся в всем мире пандемия коронавируса заставила организаторов отменить мероприятие.
Однако клип и песню группы из Санкт-Петербурга оценили на YouTube. За пять дней после представления она собрала 33 миллиона просмотров.