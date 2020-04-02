Московские спасатели подключились к челленджу от Little Big в честь 1 апреля

Режим самоизоляции, в который перешла вся страна, не добавляет оптимизма. Кроме того, нельзя забывать о тех, кто продолжает работать в условиях борьбы с коронавирусом. Между тем, сегодня 1 апреля, традиционный День смеха.

Чтобы поднять настроение всем россиянам сотрудники ГКУ «Московский авиационный центр» записали видео для Uno-челленджа группы Little Big.

Участие в записи ролика приняла талисман московских спасателей такса Маруся. Остальные участники съемки заявили, что позитивный настрой и хорошее настроение всегда помогают в самых сложных ситуациях.

«1 апреля стоит улыбнуться друг другу! Укрепим свой иммунитет хорошим настроением! Все будет хорошо», — говорится в сообщении московских спасателей. Закончили свое послание они уже традиционной фразой: «Мы работаем для вас, а вы оставайтесь дома».

С песней Uno группа Little Big хотела представить Россию на музыкальном конкурсе Евровидение. Но начавшаяся в всем мире пандемия коронавируса заставила организаторов отменить мероприятие.

Однако клип и песню группы из Санкт-Петербурга оценили на YouTube. За пять дней после представления она собрала 33 миллиона просмотров.