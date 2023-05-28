Общество 28 мая 2023, 11:19 Московские спасатели научили плавать почти 900 столичных школьников Акцию «Научись плавать» продлили в Москве до конца лета Фото Д. Гришкина / Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках всероссийской акции «Научись плавать» столичные спасатели уже научили плавать почти 900 школьников. В 2023 году акцию продлят до конца лета, сообщили на сайте мэра Москвы.

Цикл занятий сотрудников МЧС с учениками младших классов ежегодно проходит в городских бассейнах перед летними каникулами. В нынешнем сезоне их организуют в детских оздоровительных лагерях в Троицком и Новомосковском административных округах.

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Правилам поведения на воде и плавательным азам ребят обучат сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, специалисты Всероссийского общества спасания на водах, а также инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по столице.

Кроме того, на занятиях школьникам расскажут, что купаться и нырять можно только в разрешенных для этого местах.

Ранее синоптики дали прогноз о начале купального сезона в столичном регионе.