28 мая 2023, 11:19
Московские спасатели научили плавать почти 900 столичных школьников
Акцию «Научись плавать» продлили в Москве до конца лета
В рамках всероссийской акции «Научись плавать» столичные спасатели уже научили плавать почти 900 школьников. В 2023 году акцию продлят до конца лета, сообщили на сайте мэра Москвы.
Цикл занятий сотрудников МЧС с учениками младших классов ежегодно проходит в городских бассейнах перед летними каникулами. В нынешнем сезоне их организуют в детских оздоровительных лагерях в Троицком и Новомосковском административных округах.
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Правилам поведения на воде и плавательным азам ребят обучат сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, специалисты Всероссийского общества спасания на водах, а также инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по столице.
Кроме того, на занятиях школьникам расскажут, что купаться и нырять можно только в разрешенных для этого местах.
Ранее синоптики дали прогноз о начале купального сезона в столичном регионе.
Дети
МЧС РФ
Москва 2023
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