Московские спасатели проползли 40 метров по подземной трубе, чтобы спасти утенка. Видео

Утенок застрял в колодце на Профсоюзной улице в Москве. Спасателям пришлось 40 метров проползти по трубе под землей, чтобы спасти забившегося туда от страха птенца.

«По прибытии спасатели оделись в гидрокостюм и с помощью лестницы спустились в колодец. Маленький утенок от страха забился глубоко внутрь подземной трубы, поэтому спасателям пришлось проползти около 40 метров, чтобы достать птенца», — рассказали в ГКУ «ПСЦ». Источник фото: пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы Спасательная операция прошла успешно. Утенка вызволили из-под земли и отпустили в пруд.