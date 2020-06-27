    27 июня 2020, 17:35

    Московские спасатели проползли 40 метров по подземной трубе, чтобы спасти утенка. Видео

    Андрей Иванов, Татьяна Майорова

    Утенок застрял в колодце на Профсоюзной улице в Москве. Спасателям пришлось 40 метров проползти по трубе под землей, чтобы спасти забившегося туда от страха птенца.

    «По прибытии спасатели оделись в гидрокостюм и с помощью лестницы спустились в колодец. Маленький утенок от страха забился глубоко внутрь подземной трубы, поэтому спасателям пришлось проползти около 40 метров, чтобы достать птенца», — рассказали в ГКУ «ПСЦ».

    Источник фото: пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы

    Спасательная операция прошла успешно. Утенка вызволили из-под земли и отпустили в пруд.