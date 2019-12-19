Московские синицы оказались каннибалами

Московские синицы могут стать каннибалами из-за недостатка пищи — столичным птицам трудно добывать еду зимой. Люди могут изменить ситуацию, и спасти их от поедания друг друга.

Об этом агентству «Москва» рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

«У больших синиц мы встречаем проявления агрессии и каннибализма также в связи с сокращением белка в рационе. Например, жертвой больших синиц становятся синицы-лазоревки», — пояснил он.

Мишин уверен, что помочь синицам очень просто — достаточно на протяжении зимы подкармливать птиц несоленым салом.

Эксперт также отметил, что склонность к канибализму из-за голода демонстрируют и другие птицы. Он уточнил, что голуби и воробьи, большое количество которых присутствует не только в столице, но и в других городах, такое поведение не проявляют.

Чтобы спасти других птиц от голода, в кормушках стоит оставлять сырые семечки подсолнуха.