Московские школьники узнают годовые оценки 15 мая

Итоговые оценки за текущий учебный год московским школьникам выставят уже 15 мая. Обязательный образовательный процесс завершится раньше из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас у школьников Москвы нет дистанционных занятий — они отменены до 11 мая. С 12 числа обучение продолжится по расписанию, и завершится 15 мая. Именно в этот день детям выставят итоговые годовые оценки.

Отмечается, что после 15 мая обязательные уроки для школьников столицы закончатся. Однако дистанционные занятия продолжатся — в них можно будет участвовать по желанию. Их будут проводить в формате онлайн- консультаций. При этом преподаватели не будут задавать детям домашнюю работу или выставлять им оценки. Кроме того, ученики выпускных классов в это время — с 18 по 29 мая — смогут дистанционного готовится к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Москва перешла на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом в стране с 21 марта. Такой формат ввели, чтобы снизить риск распространения нового типа коронавируса среди детей. Однако для тех родителей, которые продолжают работать в условиях пандемии и не могут оставить ребенка дома, заработали специальные дежурные групп. Они принимают дошкольников и младшеклассников. Там детям ежедневно измеряют температуру, а также следят за их состоянием в течение всего дня. Помещения, в которых находятся малыши, постоянно проветривают и дезинфицируют.