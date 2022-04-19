Московские школьники начали учебный день с гимна Украины вместо звонка на урок

Утро 19 апреля началось с гимна Украины для учеников школы в московском районе Марьино. Об этом сообщили авторы Telegram-канала SHOT.

Гимн другой страны звучал из динамиков по всей школе в течение 30 секунд. Его выключила одна из учительниц. Руководство школы заявило, что ситуация произошла из-за взлома ноутбука, с которого обычно включают звонок.

«Кто-то подключился к нему удаленно, пока дети были на каникулах, и заменил файл со звонками на гимн. А большинство учеников, по их словам, даже не поняли, что за „трек“ играет», — передали слова учителей авторы Telegram-канала.

О «неправильном звонке» в сообществе школы в соцсети написала женщина. Она возмутилась тем, что дети узнали о начале первого урока через «славу Украине». Представители школы сообщили ей о причине случившегося и написали, что ситуация в оперативном порядке взята на контроль.

Неожиданным сигналом о начале урока уже заинтересовались и правоохранительные органы, Полиция начала проверку ситуации.