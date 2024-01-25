Общество 25 января 2024, 12:18 Московские школьники и студенты изучат документы известных ученых Школьники и студенты изучат документы известных ученых в Главархиве Москвы Freepik

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В Москве в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«В третьем потоке проекта ребята изучат более 200 документов, принадлежавших деятелям естественных и математических наук», — уточнила она.

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По ее словам, участники поработают с оригиналами личных дел известных ученых и узнают, как они жили и получали образование в их возрасте. Часть материалов впоследствии включат в реестр уникальных документов Москвы.

В этот раз школьники и студенты поближе познакомятся с одним из основоположников отечественной бактериологии Георгием Габричевским, советским физиком-теоретиком Игорем Таммой, основателем научной школы физической оптики в СССР Сергеем Вавиловым и другими учеными. Примерно за месяц занятий они также изучат методику работы с архивными материалами и как хранят и реставрируют документы.

Ранее Главархив Москвы начал принимать на вечное хранение воспоминания горожан о праздниках.