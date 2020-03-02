Московские шестиклашки выпустили школьную газету. В ней печатают слухи и ругают учитилей

О ситуации ей рассказала мать одного из учеников. Также автор заметки опубликовала две отретушированные страницы газеты. На титульном листе указано, что это второй номер от 25 февраля.

В газете, например, рассказана история, которая произошла на уроке математики. В классе болтали, и в какой-то момент учитель якобы сказал: «Сейчас я вас всех на расстрел у доски поставлю». Когда ученик заявил, что так делают фашисты, преподаватель ударил рукой по доске так, что у него порвался ремешок от часов.

Источник фото: Abirvalk на «Пикабу»

Один из учителей написал письмо родителям, в котором предположил, что их дети «недостаточно сильно устают от учебы и всевозможных кружков, раз у них хватает времени и сил на выпуск газеты в стиле желтой прессы».

«Одна треть класса участвует в составлении статей и очерков для этой газеты, а другая треть — это покупает и распространяет среди остальных учащихся школы», — возмущался преподаватель.

По его словам, то, что происходит, — «абсолютно невесело». А взрослых могут привлечь к ответственности за оскорбление и незаконное предпринимательство.

После этого, по данным автора поста, дети ответили, что продолжат выпускать газету, но раздавать ее будут бесплатно.

Других подтверждений этой истории «360» найти не удалось.