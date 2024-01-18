Общество 18 января 2024, 19:39 «Московские сезоны» продолжат проводить тренировки на катках до конца зимы «Московские сезоны» продолжат проводить тренировки до конца зимы на 15 катках Freepik

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На площадках проекта «Московские сезоны» будут работать 15 бесплатных катков до конца зимы. Горожане могут посещать занятия на коньках, которые действуют в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Каждое воскресенье, с 12:00 до 15:30, проводят тренировки, на которые можно предварительно записаться. Максимально мастер-класс могут посетить 30 человек.

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Встречи доступны не только для взрослых, но и для детей и подростков от 10 до 14 лет. Их проводят с 12:00 до 13:00. Для юных москвичей и их родителей есть семейные тренировки с 13:15 до 14:15, а с 14:30 до 15:30 обучают только взрослых.

Катки находятся по следующим адресам: площадь Революции; Профсоюзная улица, владение 41; сквер у станции метро «Некрасовка»; Ключевая улица, владение 22; улица Перерва, владение 52; Матвеевская улица, владение 2 и многим другим.

Проект «Мой спортивный район» регулярно готовит бесплатные круглогодичные тренировки для уроженцев столицы. Занятия проходят на свежем воздухе несколько раз в неделю, а курируют их эксперты Москомспорта. Проект удобен для москвичей, так как мероприятия есть во всех районах.

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