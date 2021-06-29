Московские рестораторы потеряли до 90% выручки в первый день работы по QR-кодам

В первый день работы по системе QR-кодов рестораны Москвы потеряли большую часть выручки. В заведениях с верандами доход упал на 60%, а в ресторанах без веранд — на 90%.

Об этом сообщил «Коммерсант». Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал изданию, что выручка у ресторанов Москвы без веранд 28 июня в среднем упала на 80–90%. У заведений, где есть веранды, доход тоже снизился довольно сильно — на 60%.

В «Шоколаднице», «Ваби Саби» и «Кофе Хауз» трафик снизился примерно на 70%, а оборот — на 50%. В заведениях Ginza Project Moscow выручка упала на 50–95%. Однако важную роль сыграл и ливень, который обрушился на Москву днем в понедельник.

Владелец сети ресторанов «Раковая» Евгений Ничипурук рассказал изданию, что в ресторанах без веранд выручка упала на 90% по сравнению с обычным понедельником. При этом сеть кафе Prime сообщила, что снижение трафика на 30–40% началось еще неделю назад. Это произошло после того, как компании снова стали отправлять сотрудников на дистанционку.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только по QR-коду. Получить его могут вакцинированные или переболевшие за последние полгода. Кроме того, QR-код выдают при отрицательном результате теста на коронавирус — он будет доступен три дня.

Посетители без QR-кода могут отдыхать только на летних верандах. Им разрешено пройти в сам ресторан в масках и перчатках, чтобы посетить туалет, а также забрать заказ навынос.