Московские рестораны не станут убирать из меню блюда украинской кухни

Пока владельцы русских точек общепита в США подвергаются угрозам и оскорблениям, в Москве рестораторы не собираются убирать блюда украинской кухни из меню. Об этом заявил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

«Я не думаю, что рестораны будут убирать блюда украинской кухни. Мы слишком давно живем вместе. В России очень много украинцев, очень много смешанных браков, много украинцев работает в тех же самых ресторанах», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Миронов выразил надежду, что ситуация на Украине не перерастет в ненависть между нациями, чтобы отвергать культуру, традицию и кухню двух стран. «Думаю, все останется как есть», — добавил уполномоченный.

Ранее владелица ресторана «Света» в Нью-Йорке рассказала kp.ru, что начала получать угрозы и оскорбления от пользователей, настроенных против России. По ее словам, с таким же агрессивным отношением столкнулись владельцы и других «русских» точек общепита в городе.