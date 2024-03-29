Общество 29 марта 2024, 10:44 Московские производители приняли участие в международной выставке «Фотоника» Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Более 60 московских предприятий приняли участие в 18-й международной выставке «Фотоника», которая проходит в столице с 26 по 29 марта. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2024 году оборудование и комплексные решения производственных задач представили 260 компаний из России, Китая, Армении и Белоруссии. Среди них — информационное обеспечение, биомедицинское оборудование на основе фотонных технологий и лазерные источники излучения.

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Овчинский отметил, что фотоника стала перспективным направлением промышленности, развитием которого занимается Москва. В городе создали кластер микроэлектроники и фотоники, который объединил тестовые лаборатории, дизайн-центры и заводы.

Участие производителей из Москвы в отраслевой выставке позволило им обмениваться технологиями и опытом, а также находить партнеров для развития и кооперации. В этом году на выставке представлены 63 производителя из столицы, которые экспонируют устройства лазерной гравировки, резки, чистки и многое другое. Владислав Овчинский министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики

Среди них компания «Лассард», производство которой локализовано на площадке «Технополис Москва». Компания демонстрирует на выставке оптоволокно, оптические столы, оптомеханику и мощные лазеры. Одной из новинок стала оптическая столешница с наполнением для чувствительных к вибрациям устройств: лазерных систем, весов и микроскопов. Также предприятие презентует лазерные станки.

«Мы уже в пятый раз участвуем в выставке и чувствуем себя в лазерной сфере уверенно. В этом году покажем обширный ассортимент продукции — от оптоволокна до оптомеханики. Ассортимент продукции составляет свыше 1,5 тысячи позиций, он полностью совместим с зарубежными аналогами», — подчеркнул генеральный директор предприятия Олег Нефедов.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В выставке также участвует компания «Оптрон», представившая 13 изделий собственного производства, в том числе гетероструктуры, фотоприемную матрицу, дальномеры, квантовые приборы, фотодиоды и многое другое.

Москва является городом с развитым производством и центром отечественной промышленности. В столице трудятся свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых работают порядка 725 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, которые активно внедряют инновации и производят разнообразные товары.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для развития производств и отечественных промышленников. В столице создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Предприниматели могут воспользоваться системными мерами поддержки, например субсидиями и займами.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.