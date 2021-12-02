Московские пробки достигли девяти баллов

Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов, в городе сильный ветер и снегопад. Тем не менее ожидается, что к 20 часам на дорогах станет посвободнее.

Самая сложная ситуация — у станции метро «Таганская», где Садовое кольцо пересекает улица Большие Каменщики. Серьезные заторы на Яузском бульваре, Москворецкой и Серебрянической набережных. Затруднено движение у площади трех вокзалов и в районе Русаковской эстакады. Немало сложностей представляет выезд из города по проспекту Вернадского и по Щелковскому шоссе.

Источник фото: Сервис «Яндекс.Пробки»

Что касается территории Новой Москвы, то здесь пробки в центре Троицка, на Большой Октябрьской улице, и на Бачуринской улице в Коммунарке.

Как сообщает пресс-служба дептранса Москвы, средняя скорость движения в столице сейчас составляет 22 километра в час. Дорожные работы в городе идут на МКАД, ТТК, проспекте Мира и Волгоградском.