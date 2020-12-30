Московские предприниматели получили субсидии почти на 3 млрд рублей

«За этот год правительством Москвы одобрено более трех тысяч заявок на субсидии и гранты. Объем поддержки малого и среднего бизнеса достиг почти трех миллиардов рублей», — сказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Она добавила, что на протяжении всего года осуществлялась поддержка МСП. Число субсидий и грантов выросло с 7 до 14, также были расширены возможности для их получения. А еще была введена программа льготного кредитования.

Самой востребованной мерой поддержки стала субсидия для франчайзи. Ее получат более 730 компаний. Им выделят сумму свыше 604 миллионов рублей. На втором месте — участие в выставках. Предприниматели могут вернуть даже те средства, которые были потрачены в прошлом году. Общий объем поддержки составит более 116 миллионов рублей.

Также Москва поддерживает представителей инновационной экосистемы — резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Специально для них выделили субсидию, компенсирующую до 10 миллионов рублей при лизинге или приобретении оборудования. В этом году поддержку одобрили 236 компаниям на сумму почти 435 миллионов рублей.