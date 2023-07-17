Общество 17 июля 2023, 10:39 Московские предприниматели получат гранты на оборудование Сергунина: второй этап приема заявок на гранты на оборудование стартовал в Москве Пресс-служба Департамена предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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В Москве начался второй этап приема заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства. Компании смогут получить поддержку для компенсации расходов на покупку и лизинг оборудования, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, с начала года уже одобрили 264 заявки на общую сумму более 600 миллионов рублей. Гранты получили компании различных отраслей, включая полиграфическую, металлообрабатывающую, пищевую и техническую.

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Например, одному из крупнейших производителей детских товаров одобрили грант в размере 1,4 миллиона рублей, а индивидуальный предприниматель, занимающийся производством и продажей гипоаллергенной одежды, получит 221 тысячу рублей для расширения бизнеса.

Размер гранта будет зависеть от затрат. После его покупки или заключения договора лизинга можно получить возмещение половины расходов на отечественное оборудование и 35 процентов от стоимости импортного. Кроме того, предпринимателям будет доступна компенсация процентов по кредитам. Максимальная сумма выплат составит 30 миллионов рублей в год.

В пресс-службе московской мэрии уточнили, что период, за который можно получить компенсацию, расширили по предложению предпринимателей. Теперь затраты, понесенные с 1 июля 2022 года, также можно возместить.

Заявки будут принимать на платформе i.moscow до 11 августа. Их могут подать участники Московского инновационного кластера, работающие в столице.

Ранее в Москве стартовали новые бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей.