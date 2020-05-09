Московские пожарные, спасатели и пилоты поздравили всех с 75-летием Победы

День Победы в этом году отличается от всех предыдущих — хотя бы тем, что поздравления ветераны зачастую получают дистанционно. Сотрудники экстренных служб присоединились к торжествам в онлайн-формате.

«В этом году мы не можем обнять ветеранов и пройти с ними в колонне „Бессмертного полка“, поэтому 700 сотрудников Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, которые сегодня находятся на службе поздравляют всех с 75-летием Великой Победы», — говорится в сообщении ГОЧСиПБ.

Сотни спасателей разных направлений ежедневно выходят на службу, но это не помешало вспомнить о ветеранах и поздравить их с Днем Победы.

В День Победы дань памяти отдали и сотрудники Московского авиацентра. Они вышли на работу с георгиевскими лентами на груди. Пилоты, спасатели и врачи ведомства почтили ветеранов и всех, кто сражался за мир и свободу в годы Великой Отечественной войны.Источник фото: телеканал «360»

«Мы поздравляем наших дорогих ветеранов, коллег, всех, кто несет сегодня службу, и всех людей с великим праздником — с Днем Победы! Вспоминаем, какой ценой завоевано счастье! Низкий поклон и вечная память нашим дедам и прадедам, всем воинам, подарившим мирное небо и свободу!» — сказал директор Московского авиационного центра Кирилл Святенко.