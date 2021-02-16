Московские пожарные руками убрали машину с дороги. Видео

Пожарные не могли проехать в Москве из-за припаркованного автомобиля каршеринга. Машину пришлось убирать с дороги руками. Действия спасателей засняли на видео очевидцы.

Ролик с пожарными опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что машина спасателей не могла проехать по улице из-за припаркованного автомобиля каршеринга. Оставленную на обочине машину четверо мужчин раскачивали и пытались сдвинуть вручную.

По словам очевидцев, пожарным удалось убрать автомобиль с проезжей части и добраться по адресу вызова. Как уточнил телеканал НТВ, машину пришлось оттаскивать в Малом Казенном переулке в Москве. Остальных подробностей о ситуации пока не сообщается.

Комитет Госдумы решил провести в феврале круглый стол для регулирования работы каршеринга. Компании хотят обязать ввести единый тариф для пользователей, отменить гибкую тарификацию в зависимости от времени суток или трафика, а также внедрить регистрацию через госуслуги.