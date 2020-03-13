Московские полицейские сделали задорное селфи на фоне трупов. Наказали всех, включая начальство

Пятерых полицейских уволили из-за селфи на фоне трупов в Москве. Фотографировались в морге двое сотрудников, но своих должностей из-за них лишились еще трое их руководителей.

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин. Он рассказал, что сотрудников уволили за поступок, который порочит честь полицейского.

Началось все с фотографии, которую управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве обнаружило в Сети. На снимке начальник угрозыска ОМВД по району Щукино майор полиции Вячеслав Горнеев вместе с подчиненной старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой сфотографировались в одном из столичных моргов. Селфи правоохранители сделали на фоне тел, которые лежали на каталках.

Васенин подчеркнул, что «начальство провинившихся офицеров привлечено к дисциплинарной ответственности за упущения в кадровой работе». Троих руководителей провинившихся полицейских освободили от занимаемых должностей из-за несоответствия. Речь идет о полковниках Алексее Кориненко и Иване Понятойкине, а также о майоре Сергее Гладышеве. Еще одного руководителя, генерал-майора полиции Анатолия Фещука, предупредили о неполном служебном соответствии.