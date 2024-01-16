Общество 16 января 2024, 14:12 Московские подростки примут участие в проекте для будущих предпринимателей Школьников в Москве пригласили принять участие в проекте «Бизнес-уик-энд. Старт» Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Московских школьников пригласили принять участие в квестах, мастер-классах, деловых играх и конкурсах проекта «Бизнес-уик-энд. Старт», который направлен на развитие предпринимательских навыков у подростков. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В рамках проекта юных предпринимателей познакомят с основами ведения бизнеса, планирования, управления, маркетинга, финансовой и юридической грамотности, подготовят к публичным выступлениям», — уточнила она.

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Для участия нужно зарегистрироваться на странице программы до 26 января. Заявки можно подавать индивидуально или в составе команды из двух-пяти человек.

После регистрации кандидатам предложат пройти онлайн-тестирование, которое определит их рейтинг. Около 700–800 участников с лучшими результатами получат приглашение на фестиваль «Предпринимай!», с которого начнется почти четырехмесячное обучение. Он пройдет 27 января в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке.

На фестивале участники посетят тематический квест и мастер-классы, посвященные запуску собственного дела. После для них проведут деловые игры, встречи с предпринимателями, тренинги, конкурсы и занятия с наставниками.

В мае на финальном этапе пройдет ярмарка-выставка, на которой начинающие бизнесмены представят образцы своей продукции. Они покажут свои навыки и смогут получить первую прибыль в качестве самозанятых.

По словам Сергуниной, в 2023 году в программер приняли участие свыше двух тысяч человек, а суммарный оборот за один день ярмарки составил почти 500 тысяч рублей.

Ранее для московских школьников провели более тысячи экскурсий на предприятия.