Московские педагоги сдали тесты на СОVID-19 перед 1 сентября

Все работающие в системе образования москвичи сдали тесты на коронавирус. СОVID-19 нашли у 3%. Еще у 13,3% обнаружили антитела.

Те, кто заразился, временно не будут допущены к работе. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«ИФА-тестирование прошли 180 тысяч человек из сферы образования. Антитела были выявлены у 24,1 тысячи человек», — отметила она. Ее процитировал официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Тестирования проходили также охранники, работники столовых и сотрудники клиринговых компаний. Школы перед началом учебного года продезинфицировали.

Классы будут каждый день убирать и обрабатывать оборудование, спортивный инвентарь. Закрытые бактерицидные лампы и дозаторы с антисептиком поставят в помещениях для обеззараживания воздуха.

При входе в учебное заведение всем будут измерять температуру, для учеников подготовят медицинские маски. Ими можно будет пользоваться по желанию.

Чтобы не допустить скопления детей, каждый класс будет уходить на перемену в свое время.

Ранее появилась информация, что родителей в новом учебном году не будут пускать в школы в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Собрания будут проходить в онлайн-режиме.