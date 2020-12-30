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    30 декабря 2020, 16:53

    Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь

    Дарья Морозова

    Все московские парки будут открыты в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя директора по связям с общественностью «Мосгорпарка» Дарью Косинову.

    По данным «Газеты.ru», она уточнила, что новогодней программы и концертов в общественных местах не будет. Сами парки будут открыты.

    «Но мы рекомендуем жителям и гостям города остаться дома, провести этот праздник с семьей», — заключила она.

    Также Косинова добавила, что катки на ночь будут закрыты после 22:00.