Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь
Все московские парки будут открыты в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя директора по связям с общественностью «Мосгорпарка» Дарью Косинову.
По данным «Газеты.ru», она уточнила, что новогодней программы и концертов в общественных местах не будет. Сами парки будут открыты.
«Но мы рекомендуем жителям и гостям города остаться дома, провести этот праздник с семьей», — заключила она.
Также Косинова добавила, что катки на ночь будут закрыты после 22:00.