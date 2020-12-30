Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь

По данным «Газеты.ru», она уточнила, что новогодней программы и концертов в общественных местах не будет. Сами парки будут открыты.

«Но мы рекомендуем жителям и гостям города остаться дома, провести этот праздник с семьей», — заключила она.

Также Косинова добавила, что катки на ночь будут закрыты после 22:00.