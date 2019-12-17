Московские ОВД приведут к единому стандарту

«Реализуется программа „Безопасный город“. В этом году мы капитально отремонтировали порядка 15 ОВД. В целом за последние пять лет около 60 объектов было отремонтировано. К 2023 году запланировано отремонтировать и привести к единому стандарту все объекты ОВД», — отметил Елисеев.

По информации издания, в отделах создадут комфортные условия для сотрудников и посетителей. Единый стандарт подразумевает наличие в ОВД комнат отдыха, спортивных залов, тиров, столовых и буфетов. В них также планируют установить электронные системы защиты и наблюдения. Территорию вокруг здания приведут в порядок.