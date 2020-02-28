Московские медики устроили похороны бумажной карточке. Буквально
Столичный департамент здравоохранения опубликовал на своем YouTube-канале тематический ролик, в котором призвал забыть «про бумажную медицинскую карту». Называется он «Скажи бумаге „прощай“».
Герои видео сначала будто бы прощаются с близким человеком: все они одеты в черное, а обстановка в кадре явно напоминает похоронную церемонию.
«Много хорошего было сказано сегодня! Но, будем честными, последнее время она была потрепанной. Возможно, к лучшему, что это случилось», — говорит один из участников «похорон». После этого камера захватывает рамку с траурной лентой и надписью «Бумажная медицинская карта».
В департаменте заметили, что «со старыми вещами нужно прощаться легко». Тем более это просто сделать, «если есть новые и современные».
В комментариях к посту некоторые признались, что им понравилась реклама. Другие иронично поинтересовались, когда базу с данными пациентов сольют в Сеть и что делать, если система вдруг зависнет.
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