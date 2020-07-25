Московские медики прилетят в Хабаровск для борьбы с COVID-19

«Летят 28 врачей, две бригады. Сегодня (25 июля — прим. ред.) 19 и завтра еще девять. Это инфекционисты, эпидемиологии, рентгенологи, пульмонологи, анестезиологи», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Московские врачи разъедутся по больницам Хабаровска, района имени Лазо, Комсомольска-на-Амуре, Ванино и Советской Гавани. Они будут консультировать местных медиков и помогать на практике.

По последним данным, с начала пандемии медики выявили в регионе 6714 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 52 человека. Всего в России выявили 800 849 случаев COVID-19. Скончались 13 046 пациентов.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, смертность от COVID-19 составила всего 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире. С начала пандемии коронавируса для российских властей основной задачей было сохранение жизней людей.