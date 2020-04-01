Московские медики показали свои глаза после ночи работы с зараженными коронавирусом

Медики Москвы сейчас сутками вкалывают, чтобы спасти жизни заразившихся коронавирусом. Они сфотографировали свои глаза после ночной смены, а главврач столичной больницы опубликовал в Facebook коллаж.

На снимках видно, что большинство из них совсем обессилили. Мощный получился пост.

Эту фотографию показал главный врач московской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко. Он рекомендовал каждому сидеть дома, если нет желания, «чтобы эти глаза смотрели на тебя через защитные очки». По данным Вечорко, сейчас на лечении в больнице находятся 613 человек, из них 127 пациентов с коронавирусом. Восемь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Москве, Подмосковье и многих других регионах России сейчас действует режим строгой самоизоляции из-за эпидемии вируса из Китая. Людям категорически нельзя выходить из дома, если нет какой-то острой необходимости. По состоянию на 1 апреля всего в России 2777 инфицированных. Большинство из них в Москве. От COVID-19 уже умерли 24 человека.