Московские магазины «Пятерочки» собрали на переработку около 100 кг старой техники | 360°

Общество 28 октября 2022, 10:00 Московские магазины «Пятерочки» собрали на переработку около 100 кг старой техники Торговая сеть «Пятерочка»

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Сотрудники торговой сети «Пятерочка» помогли собрать для дальнейшей переработки порядка 100 килограммов неработающей техники. Экологическая инициатива прошла в рамках проекта «Центры местных сообществ».

Сама акция, которая получила название «ЭлектроСбор», в российской столице прошла 16 октября при поддержке фондов «Добрый город Петербург», «Хорошие истории» и экоцентра «Собиратор».

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Принять участие в ней мог любой гость магазина. Для этого ему нужно было всего лишь сдать на переработку старую технику. Условие — ее габариты не должны были превышать стандартную микроволновку.

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Для сбора старых гаджетов сотрудники магазина установили специальные короба в закассовой зоне.

Активную помощь в проведении акции «Пятерочке» оказали и волонтеры. К примеру, в одном из московских магазинов активно помогали ученики школы №1944. Общими усилиями на этом участке удалось собрать порядка 30 килограммов бытовой техники и электроники.

Всего же в рамках акции москвичам и гостям города удалось собрать порядка 100 килограммов электроники — начиная от колонок и утюгов с радиоприемниками и заканчивая комплектующими для компьютеров.

Забота об экологии, по словам руководителя направления «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Алины Юхневич, является одним из стратегических приоритетов бренда.

«Мы рады, что магазины становятся центрами общественно полезной деятельности, направленной на формирование добрососедских отношений и стимулирование ответственного потребления. И, конечно, результаты проекта „Центры местных сообществ“ показывают, что горожане разделяют наши ценности», — заявила она.

Сам проект появился еще летом 2021 года. Его цель заключается в том, чтобы объединить людей и укрепить культуру взаимопомощи.