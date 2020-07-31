Московские магазины оштрафовали более чем на 300 млн рублей за нарушение масочного режима
Предписания получили свыше шести тысяч торговых точек, рассказал ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Их штрафовали за отсутствие масок и перчаток как у покупателей, так и обслуживающего персонала.
Два магазина пришлось закрыть: их уличили в многочисленных нарушениях требований Роспотребнадзора.
Немерюк напомнил, что масочно-перчаточный режим в Москве по-прежнему действует. И его необходимо соблюдать в транспорте, при посещении магазинов и торговых центров.
«Этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям», — заметил глава профильного департамента. Он добавил, что окончательное решение по сумме штрафов определит суд.
За несоблюдение масочного и перчаточного режимов на столичных предприятиях физические лица заплатят штраф в четыре тысячи рублей. Если нарушения допустил пассажир общественного транспорта Москвы, то его оштрафуют на пять тысяч.
Несоблюдение санитарных норм при режиме самоизоляции юридическими лицами обойдется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.
Режим самоизоляции и пропусков отменили в столице с 10 июня. Однако в городе все равно нужно носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Москва планирует перейти на следующий этап снятия ограничений с 1 августа.