Общество 05 декабря 2023, 10:24 Московские компании приняли участие в 100 международных выставках Сергунина: компании из Москвы приняли участие в 100 международных выставках Сайт мэра и правительства Москвы

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Начиная с февраля 2017 года московские предприниматели при поддержке мэрии посетили 100 зарубежных выставок и форумов. Юбилейной стала поездка на индийский киномаркет Film Bazaar. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, к делегации присоединились 15 кинопроизводителей и анимационных студий, а за эти годы в международных деловых мероприятиях поучаствовали 1,8 тысячи московских компаний. Они демонстрировали свои товары и услуги под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах.

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«Итогом стали новые соглашения о партнерстве и экспортные сделки», — подчеркнула Сергунина.

В этом году стенд города показали в 14 странах. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет и Саудовская Аравия. Кроме того, первый раз с московской продукцией познакомились в Иране и Марокко.

Выставки были предназначены для предпринимателей из разных отраслей: мода и косметика, информационные технологии и производство оборудования, продукты питания и медицинских изделий.

Одной из самых передовых сфер международного сотрудничества стал кинематограф. В прошлом году российские компании подписали договоры на показы мультфильмов в Индии, Узбекистане и других странах.