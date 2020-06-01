Московские храмы отроются для прихожан с 6 июня

«В субботу, 6 июня, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — говорится в сообщении.

Два собора откроются уже завтра, 2 июня. Это Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове.

По словам представителей РПЦ, во всех храмах будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. При этом в Роспотребнадзоре людям старше 65 лет советуют пока еще не посещать места, где может быть много людей.

Ранее стало известно, что подмосковные храмы уже открыты для прихожан. Там уточнили, что все службы будут проводить на прилегающей территории на открытом воздухе.

Ближайшие крупные службы пройдут уже в эти выходные. 6 июня пройдет Троицкая суббота — день всеобщего поминовения усопших, а 7 июня — День Святой Троицы, один из самых массовых дней по посещаемости в храмах.