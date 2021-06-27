Московские городские службы перевели в режим усиленной готовности из-за непогоды

После недельной жары в Москву пришли ливни с грозами и сильным ветром. Городские службы мегаполиса перевели в режим усиленной готовности. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. До конца дня в столице ожидаются гроза с ливневым дождем, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду», — рассказали в ведомстве.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов будут дежурить круглосуточно, энергетиков попросили привести в готовность источники аварийного питания, а объекты жизнеобеспечения города взяли под особый контроль. По данным комплекса, на улицах Москвы сейчас дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водостоки.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок, а пешеходов от прогулок. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что жара в Москве спадет во вторник 29 июня.