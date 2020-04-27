Московские фонтаны из-за пандемии запустят позже

По Москве сейчас из-за разгула коронавируса гулять нельзя. Столичные власти решили перенести открытие сезона фонтанов на более поздний срок. Любоваться ими пока некому.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что около 600 московских фонтанов традиционно запускают в конце апреля. По словам Бирюкова, каждый фонтан уже расконсервировали после зимы, проверили оборудование, устранили неисправности, почистили и покрасили. Сезон начнется исходя из складывающейся ситуации.

Москва стала эпицентром пандемии коронавируса в России. Всего в столице выявили более 42 тысяч случаев заражения уханьской инфекцией. Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович предположила, что Москва уже достигла пика распространения заразы.

Всего в России инфекцию подхватили 80 949 жителей. От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, умерли 747 человек. В рамках борьбы с распространением 2019-nCoV в РФ ввели режим строгой самоизоляции.