Общество 14 февраля 2023, 22:13 Московские флористы уточнили среднюю цену на букет к 14 февраля Флорист Летова: цена букета в Москве к 14 февраля начинается от 3000 рублей

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Владельцы столичных цветочных магазинов рассказали «Москве 24», какая средняя стоимость букета ко Дню святого Валентина.

В преддверии праздника наибольшим спросом пользуются такие весенние цветы, как пионы, гиацинты и тюльпаны.

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«Цена начинается от трех тысяч рублей, но чаще всего заказывают букеты за пять тысяч. При этом покупка цветов в интернет-магазинах обходится дороже», — процитировал флориста Яну Летову RT.

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По ее словам, в тренде — небрежные и немного лохматые букеты нежных оттенков.

«Клиенты стали реже брать огромные букеты роз, отдавая предпочтение минималистичным вариантам с экзотическими цветами», — обратила она внимание.