14 февраля 2023, 22:13
Московские флористы уточнили среднюю цену на букет к 14 февраля
Флорист Летова: цена букета в Москве к 14 февраля начинается от 3000 рублей
Владельцы столичных цветочных магазинов рассказали «Москве 24», какая средняя стоимость букета ко Дню святого Валентина.
В преддверии праздника наибольшим спросом пользуются такие весенние цветы, как пионы, гиацинты и тюльпаны.
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«Цена начинается от трех тысяч рублей, но чаще всего заказывают букеты за пять тысяч. При этом покупка цветов в интернет-магазинах обходится дороже», — процитировал флориста Яну Летову RT.
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По ее словам, в тренде — небрежные и немного лохматые букеты нежных оттенков.Владелица цветочного магазина Елена Золотарева подтвердила, что за три тысячи можно купить красивый букет.
«Клиенты стали реже брать огромные букеты роз, отдавая предпочтение минималистичным вариантам с экзотическими цветами», — обратила она внимание.
День святого Валентина
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