Общество 04 сентября 2023, 15:06 Московские экспортеры представили продукты питания на выставке во Вьетнаме Сергунина: более 300 встреч провели экспортеры Москвы на выставке во Вьетнаме Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские бизнесмены приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood & Beverage во Вьетнаме. Они представили свою продукцию местным дистрибьюторам и покупателям. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Часть организации выставки, включая аренду и застройку площадки, доставку экспонатов и проведение деловых встреч, осуществил Московский экспортный центр (МЭЦ).

Участниками выставки стали 17 московских производителей. Столичный стенд под брендом Made in Moscow объединил поставщиков мясной продукции, напитков, кондитерских и макаронных изделий, а также экологичной упаковки. Они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами. Наталья Сергунина

Московские предприниматели начали активно развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе в Азии, и Вьетнам — одно из важных направлений экспорта продукции пищевой промышленности из Москвы.

Ранее предприниматели уже знакомили потребителей во Вьетнаме со своими продуктами на выставке Vietnam Foodexpo в 2022 году. Благодаря этому лимонады, сладости и снеки от московских производителей можно заказать во Вьетнаме, Китае и других азиатских странах.

Кроме того, московским предпринимателям помогут в развитии продаж на Ближнем Востоке.