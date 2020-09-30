Московские дороги снова перекроют из-за забега

Поумарафон «Моя столица» пройдет в Москве в воскресенье, 4 октября. Из-за мероприятия в районе Воробьевых гор перекроют участки двух дорог и одну дорогу полностью.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, с 12:00 3 октября до 20:00 4 октября будет закрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. С 07:00 до 20:00 4 октября перекроют движение по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Улицу Косыгина от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта перекроют полностью 4 октября — с 07:00 до 20:00.

Участники полумарафона пробегут несколько дистанций. Самая продолжительная — 21 километр. Любителям бега предложат принять участие в забеге на 10 километров, три километра, 600 и 300 метров. В рамках мероприятия на Воробьевых горах пройдет эстафета.