Общество 17 марта 2023, 13:56 Московская служба занятости предоставит 400 тысяч вакансий

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Москвичам помогут с трудоустройством, это направление по-прежнему остается приоритетным для столичных властей. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Он написал, что московская служба занятости помогает заинтересованным соискателям в поиске работы. В настоящее время она готова предоставить 400 тысяч различных вакансий. Работа московских властей уже приносит плоды. После тяжелого коронавирусного года им удалось стабилизировать ситуацию.

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«По итогам прошлого года уровень безработицы снизился до 0,39%. И это несмотря на все вызовы, с которыми столица столкнулась в последние несколько лет», — написал Сергей Собянин.

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