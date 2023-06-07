Общество 07 июня 2023, 19:08 Московская служба занятости открыла интерактивную фотовыставку «Работа для души» Служба занятости Москвы организовала интерактивную фотовыставку на Чистопрудном бульваре Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Московская служба занятости организовала интерактивную фотовыставку, рассказала замглавы столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Служба занятости Москвы и крупный сервис для поиска работы и сотрудников открыли на Чистопрудном бульваре интерактивную выставку «Работа для души» в честь Дня социального работника.

Посетители экспозиции смогут не только познакомиться с историями успеха участников спецпроекта, но и записаться на карьерную консультацию и получить помощь в трудоустройстве. Александра Александрова Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

Организаторы представили 16 историй успеха в различных профессиях с целью помочь гостям обрести вдохновение и мотивировать на поиск работы. Выставка продлится до 1 июля. Вход свободный.

Авторы: