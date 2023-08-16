Общество 16 августа 2023, 17:51 «Московская школа экспортера» провела более 700 занятий с 2018 года Заммэра Москвы Сергунина: более 700 занятий за 5 лет провела «Московская школа экспортера» Сайт мэра и правительства Москвы

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С 2018 года «Московская школа экспортера» (МШЭ) организовала более 700 занятий для предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Об этом рассказала пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

По ее словам, в этих занятиях за пять лет приняли участие 27 тысяч человек из более 14 тысяч московских компаний.

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Обучающие программы «Московской школы экспортера» стали одной из форм поддержки бизнеса, работающего с зарубежными партнерами или планирующего начать международную экспансию. Программы включили тренинги, мастер-классы, онлайн-консультации и другие форматы.

Особенно востребованными оказались онлайн-консультации с торговыми представителями России за рубежом. В ходе таких сессий предприниматели могли задавать вопросы по интересующим их темам. Более 70 таких встреч прошло с представителями Бразилии, Египта, стран СНГ и Ближнего Востока.

Ранее предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатную образовательную программу в сентябре.