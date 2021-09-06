Московская сборная победила в национальном чемпионате WorldSkills Russia

В национальном чемпионате WorldSkills Russia победила московская сборная. Она завоевала 236 медалей, в том числе 160 золотых. В финале конкурса участвовали 193 человека из столичной команды.

О победе сборной из Москвы рассказал на своей странице во «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

«Наши ребята завоевали 236 медалей, из них — 160 золотые! <…> Поздравляю! Желаю удачной карьеры и крепкого здоровья!» — написал градоначальник.

Он уточнил, что соревнования шли по семи блокам, среди которых были строительство, IT, творчество и услуги.

Чемпионат WorldSkills Russia собрал участников в 105 взрослых и 58 юниорских компетенций — около 1800 конкурсантов и 2000 специалистов из 76 регионов. Московская сборная была представлена в 90 и 56 из них соответственно.

Москва — один из самых активных участников WorldSkills Russia. Соревнования устраивают на многих столичных площадках. Недавно одной из них стал Московский НПЗ компании «Газпром нефть», где провели отраслевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он определил лучших специалистов в нефтепереработке, логистике, энергетике, промышленной автоматизации. Соревнования собрали более 300 участников от ведущих энергетических компаний. Часть этапов провели по стандартам WorldSkills.