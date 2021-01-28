Московская прокуратура предупредила о последствиях участия в незаконных акциях

Организация несогласованного митинга и участие в нем влечет за собой ответственность. Столичная прокуратура уже вынесла шесть предостережений за призывы выйти на незаконную акцию 31 января.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что провели мониторинг в интернете и проверили социальные сети на наличие публикаций с призывами. В прокуратуре подчеркнули, что распространение и предоставление для этого технических возможностей создает угрозу «нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Предостережения были вынесены пяти российским и иностранным интернет-компаниям, которые призывали участвовать в шествиях на Лубянской и Старой площадях в Москве. Но о каких конкретно сайтах идет речь, в прокуратуре не сказали. Такие же предостережения о недопустимости противоправных действий были вынесены еще шести лицам.

Роскомнадзор ранее сообщил, что штрафы в отношении социальных сетей за отказ удалять призывы к несовершеннолетним об участии в незаконных акциях в России составят от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.