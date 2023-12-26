Общество 26 декабря 2023, 12:31 Московская платформа «Russpass. Бизнес» объединила свыше 500 компаний Сергунина: более 500 компаний присоединились к платформе «Russpass. Бизнес» РИА «Новости»

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С момента открытия цифрового сервиса «Russpass. Бизнес» прошло всего полгода, однако в нем уже зарегистрировались более 500 туристических организаций. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Пользователи сервиса смогут отыскать новых бизнес-партнеров, запросить индивидуальную аналитику или проверить последние данные по туризму.

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«Самый популярный раздел — „Проекты и мероприятия“. Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма», — отметила Сергунина.

Через портал подали свыше 1,5 тысячи запросов на участие в разнообразных проектах, включая образовательные программы и бизнес-миссии за границей. Наиболее востребованными мероприятиями стали такие, как туристическая премия «Путеводная звезда», первая международная конференция в сфере делового туризма Meet Global Mice Congress и деловые встречи, организованные Московским туристическим хабом.

Несколько дней назад сервис Russpass сделал бота-навигатора по Московскому зоопарку. Он покажет расположение вольеров 11 зверей и расскажет об обитателях старейшего зоосада России.