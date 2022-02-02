Московская патриархия отказалась вмешиваться в перезахоронение Сталина

Правнук Иосифа Сталина попросил патриарха Московскому и всея Руси Кирилла выступить в качестве судьи в вопросе эксгумации и перезахоронения вождя. Московская патриархия отказалась вмешиваться в ситуацию.

В своем ответе церковь заявила, что не станет вмешиваться в непосредственное осуществление судебной властью ее функций и полномочий. Патриархия обратится в правоохранительные органы и суд с вопросом о проведении судебно-медицинской экспертизы Сталина. Об этом сообщил пресс-атташе правнука вождя Селима Бенсаада Вадим Горжанкин.

По его словам, китайские коммунисты-миллиардеры ранее предложили Бенсааду оплатить эксгумацию и перезахоронение Сталина, но с одним условием.

«Китайские коммунисты предложили оплатить все расходы, связанные с эксгумацией и ДНК-тестом, а также достойное перезахоронение генералиссимуса с одним условием, образец ДНК должен быть передан Китаю за дополнительное вознаграждение в размере трех миллионов долларов», — рассказал Горжанкин.

Как пояснила адвокат Бенсаада Юлия Вербицкая-Линник, китайцы хотят получить согласие правнука на клонирование Сталина в будущем. При этом они не смогли объяснить, для чего им это нужно. Адвокат отметила, что Бенсааду сложно отказаться от денег, так как конфликт с отцом оставил его без жилья. К тому же мужчина является инвалидом.