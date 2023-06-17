17 июня 2023, 20:09
От пастилы до вина: чем угощали регионы России на ПМЭФ
Международный экономический форум закончился в Санкт-Петербурге. Каждый регион представил на ПМЭФ свой продукт-символ, рассказала корреспондент «360» Екатерина Малашенко.
Московская область угощала гостей коломенской пастилой. Ее готовят вручную по рецептам XIX века и исключительно женщины.
Москва удивила гостей ПМЭФ техническими новинками. Робот Монти готовил для всех желающих мороженое в цветах линий столичного метро. Гостям предлагали на выбор три вида сладкого десерта: мятное, пломбир и с шоколадным сиропом.
Представители Рязани разливали на своем стенде березовый сок, а Запорожье привезло свою черешню. Кубань приехала на ПМЭФ с вином. Краснодарский край продолжает активно развиваться в виноделии, успешно заменяя ушедших с российского рынка зарубежных производителей.
На полях Международного экономического форума Московская область заключила 36 контрактов на общую сумму 150 миллиардов рублей. Таким образом, в регионе появится более 18 тысяч рабочих мест.
Москва 2023
ПМЭФ-2023
Реклама
Реклама