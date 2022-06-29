Московская компания выказала готовность оплатить восстановление сада Миядзаки в Петербурге

Режиссер уличного театра «Небесные бродяги» и основатель сада Хаяо Миядзаки Илья Лошаков рассказал «Петербургскому дневнику», что руководство московской компании «АИР Магистраль» пообещало оплатить восстановление и переезд сада.

По данным издания, сад Миядзаки официально закрылся 27 июня, поскольку его создатели — труппа «Небесных бродяг» была вынуждена покинуть свою мастерскую на Биржевой линии. В первых числах мая там произошел пожар.

«После того, как информация о закрытии разошлась по СМИ и социальным сетям, со мной связался помощник Алексея Борисовича Кучмина (гендиректор „АИР Магистраль“ — Прим. ред.) и сообщил, что компания „АИР Магистраль“ готова оплатить переезд и восстановление сада Хаяо Миядзаки. Насколько я понял, Алексей Борисович не был в нашем саду, однако является поклонником творчества Хаяо Миядзаки, поэтому и решил помочь, за что мы, конечно, очень благодарны», — поделился Лошаков.